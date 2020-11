Magazine Primeiro single do novo EP da cantora Gloria Groove pouco lembra seus principais sucessos Longe do pop e do funk que a consagraram, a artista agora mergulha no R&B no projeto intitulado Affair

visual preto e branco, o ritmo lento e frases reflexivas. O primeiro single do novo EP da cantora Gloria Groove, 25, pouco lembra seus principais sucessos, como Bumbum de Ouro e Coisa Boa. Longe do pop e do funk que a consagraram, a artista agora mergulha no R&B no projeto intitulado Affair. São cinco músicas e cinco clipes. “Um trabalho completamente visua...