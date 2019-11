Magazine Primeiro 'porco de terapia' é destaque em aeroporto Considerada o primeiro porco de terapia aeroportuária, LiLou faz parte de um programa que leva animais a aeroportos para ajudar passageiros que sofrem com ansiedade

Porcos podem não voar, mas LiLou, um porco terapêutico, quer tornar as viagens aéreas menos estressantes. A porquinha de cinco anos da raça Juliana e sua proprietária, Tatyana Danilova, fazem parte da Wag Brigade (Brigada do Rabo Abanando) do Aeroporto Internacional de São Francisco - um programa que leva animais de terapia ao aeroporto para animar os passageiros e ajud...