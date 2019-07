Magazine Primeiro país católico do mundo, Armênia passa a ser procurada por brasileiros Localizado ao sul do Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, o país está cravado na região da Eurásia

Embora a Armênia seja relativamente pequena, com apenas 3 milhões de habitantes e mais ou menos do tamanho de Alagoas, não se pode deixar enganar com o tamanho do país no mapa: os turistas precisam de pelo menos uma semana para explorar o destino. Localizada ao sul do Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, a Armênia está cravada na região da Eurásia, entre ...