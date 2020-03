Magazine Primeiro obstáculo Representante de Goiás no Big Brother Brasil 20, Rafaella Kalimann enfrenta paredão com Pyong e Babu

Traída pela sorte, a influenciadora digital mineira Rafaella Kalimann, de 26 anos, que representa Goiás nesta edição do Big Brother Brasil 20, caiu de paraquedas no oitavo paredão do reality ao lado do hipnólogo Pyong e do ator Babu. Hoje, o oitavo eliminado será conhecido após capítulo da novela Amor de Mãe. Ela entrou na berlinda depois de perder a disputa da...