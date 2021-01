Magazine Primeiro nome do BBB 21 será revelado no ‘Vale a Pena Ver de Novo’ Assim como na edição de 2020, o BBB 21 contará com participantes anônimos e celebridades. Entre os famosos, Fiuk, Kéfera, Juliana Salimeni, Felipe Titto e Carla Diaz são alguns dos cotados para participar

A partir da tarde desta terça (19), por volta das 16h40, quando começa a reprise de Laços de Família (2000), na Globo, será revelado o nome do primeiro participante do Big Brother Brasil 21. O restante do elenco do reality show será conhecido ao longo da programação da emissora.A informação foi divulgada pela Globo. Assim como na edição de 2020, o BBB 21 contará com par...