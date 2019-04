Magazine Primeira série turca da Netflix, “O Último Guardião” chega a sua segunda temporada

Se no Brasil algumas das séries originais locais da Netflix como 3% e Samantha! já ganharam uma segunda temporada, na Turquia, a primeira série do serviço de streaming por lá, a fantasiosa O Último Guardião, agora também ganha uma nova leva de episódios, que chegam à plataforma amanhã. A primeira temporada estreou no ano passado e foi um sucesso no país e em outros...