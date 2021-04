Três irmãs descobrem poderes logo após a morte de sua mãe, Marial (Valerie Cruz), causada por uma força demoníaca. O enredo que move Charmed – Nova Geração, reboot da série original lançada em 1996, ganha ainda mais emoção e possibilidades com a chegada da primeira parte da terceira temporada exclusivamente ao Globoplay.

A série sobrenatural conta com Macy (Madeleine Mantock), que tem poder de telecinesia, Mel (Melonie Diaz), que pode congelar o tempo e Maggie (Sarah Jeffery), que consegue ouvir os pensamentos dos outros. Com reviravoltas inesperadas, as jovens místicas continuam suas histórias: Maggie segue na busca profissional dando asa às ambições, Macy retorna às raízes científicas enquanto o ativismo de Mel volta a ganhar força.

As histórias individuais das irmãs evoluem enquanto elas precisam lidar com os perigos que envolvem o mundo mágico. Com isso, responsabilidades e desafios relacionados aos pod

eres das jovens bruxas dividem tempo de tela com seus amores e relacionamentos pessoais.

Reboot de uma produção que teve oito temporadas entre 1998 e 2006, a série surpreende trazendo novas referências, mas se mantendo fiel à ideia inicial - claro, sem deixar de lado os finais surpreendentes e emocionantes. As protagonistas jovens e de temperamento forte desenrolam a trama envolvidas na magia que existe não só pelos poderes, mas pela força que mulheres unidas são capazes de conseguir.