Magazine Primeira mulher a publicar em Goiás, Leodegária foi viver em Minas Gerais

Pouco se sabe do que aconteceu com Leodegária de Jesus fora de Goiás. “Ela dedicou a maior parte de seu tempo para cuidar do pai. Ela se tornou um arrimo de família, juntamente com suas irmãs, já que o patriarca estava doente.” Além disso, fundou e administrou um colégio. A publicação do livro Orchideas, em 1928, é seu único projeto literário nas décadas seguintes. Ela...