Magazine Primeira edição do Rock in Rio completa 36 anos

Há 36 anos, acontecia a primeira edição do Rock in Rio, em complexo montado em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Passaram pelo palco nomes como Iron Maiden, Whitesnake, Scorpions, Ozzy Osbourne, Rod Stewart e AC/DC. O time brasileiro foi representado, entre outros, por Erasmo Carlos, Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, Gilberto Gil e Moraes Moreira. O even...