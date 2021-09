Magazine Prevent Senior cancelou projeto cultural após Claudia Raia criticar Bolsonaro Projeto com curadoria de Claudia Raia era patrocinado pela Prevent Senior.

"Graças a Deus ninguém consegue me dizer 'não'", disse Claudia Raia, há pouco mais de dois anos, quando ela anunciava a inauguração do _Teatral, casa de espetáculos no Complexo Aché Cultural, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O ambicioso projeto era patrocinado pela Prevent Senior. Só que foi quando Raia disse "não" -no caso, "ele não"- ao então candid...