Magazine Preta Gil, que cantou no casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, está com coronavírus Cantora relata que começou a sentir calafrios na quarta-feira (11) à noite

Preta Gil revelou neste sábado, 14, que um exame apontou positivo para o novo coronavírus. A cantora se apresentou no casamento da influenciadora digital Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi que também foi vítima da pandemia. Também participaram da festa em Itacaré, no sul da Bahia, três convidados que foram diagnosticados c...