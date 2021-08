Magazine Preservar casario tombado é desafio para a cidade de Goiás Na terceira reportagem sobre os 20 anos da concessão do título de Patrimônio da Humanidade, o POPULAR mostra situação de imóveis só podem ser reformados com acompanhamento especializado para não haver descaracterização

Não há turista que vá à cidade de Goiás que não se encante com “a velha casa da ponte”, um dos cartões-postais da antiga Vila Boa. Mas a residência onde nasceu e viveu a poeta Cora Coralina, com seu amplo quintal, seu porão onde desce um rego d’água e as janelas que dão para o Rio Vermelho é apenas uma das mais de mil edificações que compõem o sítio histórico que fo...