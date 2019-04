Magazine Presença constante nos palcos de Goiânia, Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo volta à cidade A peça, que está há 20 anos em cartaz, tira sarro dos dramalhões mexicanos, popularizados no Brasil por causa das telenovelas, e também do jeitão americano de contar histórias

Rebeca Sinclair e Gregory Stanford. Assim como os personagens de Julia Roberts e Richard Gere no filme Uma Linda Mulher, Rebeca e Gregory, criação da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, já podem ser considerados clássicos. Quem os conhece, quer rir de novo. Quem não os assistiu, normalmente é levado pelo braço pelos milhares de fãs do modo peculiar do grupo brasilien...