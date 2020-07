Magazine Preparando a retomada Globo deve reiniciar em 10 de agosto gravações de Amor de Mãe, que contará com mais 23 capítulos

A expectativa é grande – depois de quase cinco meses suspensas em meio às restrições por conta do novo coronavírus, as gravações das novelas da Globo serão retomadas. Por ora, a data de reinício é 10 de agosto, que pode sofrer alteração, caso os efeitos da pandemia voltem a se intensificar no Rio, onde a emissora grava seus folhetins.“Será um processo delic...