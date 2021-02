Magazine Preparação pré-concepcional pode identificar alguma patologia ou infecção que a gestante possa ter Na consulta, é possível avaliar se as vacinas estão em dia, como a de rubéola, por exemplo, diz especialista

Condições como a gravidez ectópica não podem ser previstas e suas causas são diversas, como explicado pela médica Jordanna Leão. No entanto, muitos riscos para a mulher e o bebê podem ser evitados com um acompanhamento precoce de um profissional, chamado de preparo pré-concepcional. A especialista comenta que a deficiência de vitaminas e nutrientes está entre as principa...