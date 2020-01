Magazine Preparação para o Oscar

É quase impossível encontrar alguém que nunca tenha se emocionado com os trabalhos de Tom Hanks. Ao que tudo indica, ou pelo menos na opinião da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o desempenho do ator no longa Um Lindo Dia na Vizinhança (Marielle Heller) não parece fugir da regra. Pela interpretação, que pode ser conferida nos cinemas em 6 de fevereiro, ele...