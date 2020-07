Magazine Preocupação é evitar equívocos conceituais

A escritora Andrea Taubman, por sua vez, foi por caminho semelhante em Não Me Toca, Seu Boboca!. No livro, a coelha Ritoca se apresenta dizendo que vai contar uma história “meio difícil de entender, muito difícil de falar”. Então conta sobre o Tio Pipoca, que rondava o parquinho onde ela brincava com os amigos e, um dia, chamou a todos para ir a sua casa brincar. Quan...