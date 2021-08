Magazine Prefeitura de Goiânia lança concurso com edital de R$ 4,4 milhões para seleção de projetos culturais Inscrições podem ser realizadas entre 2 e 17 de outubro deste ano

A Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult) lançou concurso para selecionar projetos culturais na capital. O montante que será destinado ao edital é de R$ 4,4 milhões, como consta no Diário Oficial do Município dessa segunda-feira (2). A cerimônia de lançamento do edital da Lei de Incentivo à Cultura ocorrerá nesta quarta-feira (4), às 8h30, na Casa de Vid...