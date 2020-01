Magazine Preciosidade de Tião Carreiro

Você sabia que um dos tesouros musicais deixados pelo músico Tião Carreiro ganhou endereço físico em Goiânia? Fã do mineiro desde a infância, o violeiro goiano Marcus Biancardini, há dois anos, foi conhecer o instrumento de perto em Uberaba (MG) e marcou um encontro com seu então dono, o empresário Renato Cartafina. Ao final do encontro, Biancardini ganhou a viola de pres...