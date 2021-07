Magazine Prazer por cultivar plantas em casa foi descoberta de muitos durante a pandemia “Com o home office, o cuidado com o ambiente do lar foi ressignificado”, diz o professor Bruno Moreno

Eles começaram aos poucos. Levando um vasinho para casa na ida ao mercado daqui, ganhando uma mudinha de um amigo dali. Com o passar dos dias, as primeiras plantas adquiridas de forma despretensiosa se multiplicaram e tópicos como poda, adubação, rega e luminosidade passaram a dominar as pesquisas na internet e conversas entre amigos. O cenário das casas foram transfor...