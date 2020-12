Prato do Dia

Prato do Dia

Uma vinha lava a outra

Muita gente já ouviu falar – e até já degustou – do vinho do Porto. Mas e do Douro, uma região quase uma centena de quilômetros da cidade que dá nome ao vinho? Pode até ser que, nesse ponto desse texto, haverá os que, descrentes, vão parar por aqui e…