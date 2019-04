O sommelier é um profissional da informação. Originalmente, era o responsável, nas cortes francesas, por organizar o transporte e o serviço dos suprimentos alimentares. Na Provença, essa função era exercida pelo saumalier (sauma era a carne do animal embalado). O apreço ao vinho e o seu consumo cotidiano milenar fez com que os franceses naturalmente requisitassem desse profissional um certo conhecimento do assunto e o sommelier foi evoluindo, em função e grafia, para os moldes que conhecemos hoje em dia.

Na prática, o sommelier atual é o funcionário de serviço e atendimento que se autointitula (ou é assim declarado pelo restaurateur) especialista em vinhos de um determinado estabelecimento de alimentação – restaurante, bar, hotel, supermercado, empórios, adegas, etc. O mais comum é encontrá-lo em bares e restaurantes, onde faz parte do grupo de garçons, geralmente em uma posição de destaque, algo equivalente ao maître ou logo abaixo deste, em uma imaginária escala hierárquica. Sua função, entretanto, difere do grupo de serviço por ser vinculada ao vinho, muito embora essa ligação jamais possa ser encarada como restrição, dada a enorme complexidade do assunto.

O trabalho do sommelier só é precedido, talvez, pelo do arquiteto, na montagem de uma casa que pretende comercializar vinhos. Muitas vezes, especialmente se o vinho for a peça principal das vendas (como ocorre em adegas, empórios e outras enotecas comerciais), toda a planta da casa (até a sua localização espacial – setor da cidade, exposição solar, umidade, etc.) deve ser desenvolvida em obediência à opinião de um especialista.

A montagem da carta de vinhos é outra função nobre do sommelier, que deve atentar-se para as características da casa, adequando as opções aos pratos do cardápio. Como a enogastronomia é campo infinito de estudo, o bom sommelier tem, pelo menos, a obrigação de conhecer bem as características organolépticas (que excitam os sentidos visual, tátil, olfativo e gustativo) dos vinhos ofertados e as melhores combinações com os pratos oferecidos. O serviço adequado da bebida é a mais clássica tarefa desse profissional e envolve todas as etapas que se iniciam na apresentação da garrafa ao cliente: a temperatura adequada a cada tipo de vinho, a retirada da rolha e da anilha, a decantação (quando indicada), o uso de taças apropriadas...

É por isso que encontrar, de verdade, um “sommelier profissional” é muito raro. O assunto é tão complexo e vasto que esmerar-se na tarefa é conquista de esforço e dedicação que poucos têm disposição a enfrentar. Há organismos nacionais e internacionais de renome que reconhecem aqueles que resolveram abraçar a empreitada. Seus títulos servem como referência à qualidade dos profissionais que os detêm e é boa baliza para o público especializado se orientar em um terreno pleno de aventureiros e estelionatários.

No Brasil, a Associação Brasileira de Sommeliers (ABS) é a instituição de maior prestígio, com reconhecimento internacional por seus pares. O curso de sommelier profissional ministrado por ela concede o título homônimo, após um curso extenuante e profundo, com regime semelhante a uma pós-graduação lato sensu. A Wine and Spirits Education Trust é uma organização internacional, com sede em Londres, que concede títulos de proficiência em vários níveis e é a instituição mais respeitada em nível internacional. Seu nível 4 (diploma) é pré-requisito para o mais célebre dos títulos mundiais, o Master of Wine, rigorosíssimo, concedido a uma minúscula elite intelectual da enologia após diversos cursos e exames.