Que rascunho!

Nosso verão está para começar. O verão deles – do Rio, do Nordeste, do litoral brasileiro, é no fim de ano, coincidente com os meses designados pela estação. O nosso aparece com força total a partir de julho. A nossa praia é o Araguaia – de barraca, boia e... agasalho, que é pra não tremer…