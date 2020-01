Prato do Dia

Prato do Dia

Os eternos insatisfeitos

"Os prazeres da mesa pertencem a todo o tempo e todas as eras, a todos países e todos os dias; eles caminham lado a lado com outros prazeres, sobrevivem a eles, e permanecem para nos consolar quando de suas perdas”

Brillat-Savarin, em A Fisiologia do Gosto

Sinto…