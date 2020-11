Prato do Dia

Debaixo d’água

Muita gente duvida que a Holanda exista. Entende-se. Ela é minúscula e escondida, meio criptorquídica. Na Europa, ela não está no norte, como os charmosos países escandinavos; nem no sul, como os calorosos latinos; nem no centro, como a Alemanha e a Itália.…