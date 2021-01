Prato do Dia

Prato do Dia

Cuidado, amigo!

Confesso que fui inspirado pelo inesperado ocorrido com um bom amigo. Ele e sua esposa, casal experiente em viagens dentro e fora do País, foram à Bahia nesse início de ano. Coincidentemente, animaram-se ainda mais com a coluna que escrevi na semana passada…