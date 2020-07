Prato do Dia

Prato do Dia

Caipira, sim senhor!

O canal de TV Viva reprisa novelas que me causam aquele misto de alegria e melancolia que o saudosismo encerra. Já no início da madrugada, tenho tentado acompanhar Brega & Chique (rever Glória Menezes e os finados Raul Cortez e Marília Pera me fazem,…