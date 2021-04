A gastronomia é plena de exemplos de sucesso do acaso. Os bons queijos, a descoberta do vinho, dos iogurtes – pra dizer pouco – são filhos de erros fortuitos que se perenizaram no gosto de todo o mundo. O vinagre é uma dessas ilustrações gastronômicas do império do acaso. O pai do vinagre – o vinho – nasceu da fermentação da uva, provavelmente de seu suco negligentemente deixado à ação de fungos e leveduras. O filho vinagre é acidente duplo: nasce da fermentação do vinho, processo hoje em dia controlado, mas que certamente surgiu por acidente, há mais de 10 mil anos.

A etimologia explica muito de sua origem. Vin aigre, em francês, é vinho azedo e, em outras palavras, o vinagre nada mais é que isso mesmo, um vinho que azedou. No jargão técnico, o vinagre é produzido pela fermentação acética do álcool originado de qualquer vegetal, mais comumente da uva. Por isso dissemos do duplo acidente (politraumatismo!), a dupla fermentação: a primeira, com leveduras, transforma o açúcar desses vegetais em álcool (como acontece com o vinho); a segunda, com bactérias (acetobacter), transforma esse álcool em ácido acético, que, junto com outros compostos que dão sabor, constituem o nosso vinagre.

Como o vinagre pode ser produzido a partir da fermentação de vários álcoois vegetais, consequentemente há vários tipos de vinagre. Os mais comuns são os de vinho, tintos ou brancos. Assim como o vinho, a qualidade varia muito e a maturação é parte importante do resultado final. Na Europa, não é raro encontrarmos os vinagres de champanhe (na França) e de jerez (na Espanha), produzidos a partir dessas bebidas – e mais caros, como você já deve supor. O mais famoso dos vinagres de vinho, porém, é o italiano Aceto Balsamico di Modena. O de Modena, mesmo, é caríssimo, e mais difícil de encontrar nas prateleiras dos supermercados. Há, na garrafa, um selo de originalidade, atestando que o produto seguiu os rígidos padrões de produção exigidos pelo Consorzio Tra Produttori Dell’aceto Balsamico Tradizionale Di Modena.

As uvas são trebiano, colhidas tardiamente, dando mais riqueza em açúcar. Seu mosto é fermentado e, depois, concentrado e maturado em uma série de barris de diferentes tipos de madeira, sem qualquer adição de aromatizantes ou temperos. O produto final é um líquido marrom escuro, quase negro, de aroma rico e distinto, agradavelmente ácido. As versões mais baratas e comuns que encontramos por aí, são alternativas economicamente mais acessíveis, mas não seguem os rígidos padrões exigidos pelo Consorzio e, portanto, não garantem a indiscutível qualidade.

Mas não só de uva se faz o vinagre. Os japoneses o fazem muito de arroz. Você já notou que o arroz do sushi tem um gostinho ácido? Pois é, o vinagre de arroz é ingrediente fundamental no seu preparo. Outro vinagre nobre é o de malte, obtido a partir da fermentação acética do malte de cevada e que os ingleses utilizam no preparo do seu fish and chips.

Na América do Norte, o vinagre de cidra (da maçã) é muito popular – embora forte, com alta acidez, é muito usado no preparo de chutneys e de conservas tipo picles. Há ainda os vinagres de frutas – feitos de álcool das próprias frutas, como a framboesa, por exemplo. São raros (e caros) e são muito confundidos com os vinagres aromatizados, nos quais as frutas ou seus sucos são misturados ao produto final para adicionar sabor.