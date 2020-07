Óleos e olivas

Quem já a viu e provou da oliveira, vai entender do que estou falando. A azeitona tem aparência de fruto, haveria de ser tenra e doce, como as jabuticabas e as uvas. Mas não: in natura, ela é amarga como jurubeba e, preparada, nos oferecem-na salgada, encaroçada, recheio de medíocres salgados, presas em suas gaiolas de vidros…