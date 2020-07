Prato do Dia

Prato do Dia

Átomos organolépticos

Freud que me desculpe, mas nem o sexo é mais importante do que a alimentação (nem a respiração a antecede se olharmos o cordão umbilical como nosso garçom fetal). É por isso que defendo que a gastronomia seja tópico mais assíduo do ambiente filosófico e…