Magazine Pra vida toda

Numa geração de atuais trintões, é muito difícil achar alguém que não tenha assistido e se emocionado com a trama de O Rei Leão. É o caso da funcionária pública Luísa Teixeira Daher, de 36 anos, que carrega desde pequena os ensinamentos nobres passados pelo clássico. “Tem amor de pai e filho, o ingresso no mundo adulto e as consequências da maturidade, em figuras adoráveis o...