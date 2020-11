Magazine Pra te conquistar Especialistas garantem que é possível surpreender mesmo quem ainda não é familiarizado com drinques que levam uísque

Quando o assunto é uísque, os ânimos podem se alterar. Geralmente, é caso de amor e ódio. Há quem endeuse a bebida a ponto de defender que o seu consumo deva ser exclusivamente puro – misturar com qualquer ingrediente é comparado a um crime. Outros garantem que o destilado nunca vai entrar no seu topo da lista de preferidos. No meio dos polos opostos, os aprec...