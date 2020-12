Magazine Praça Cívica, cachoeiras de Pirenópolis... Acompanhe como Goiás já foi revisto nas novelas

Cena um: no meio da Praça Cívica, Bruna Marquezine grava imagens no Palácio das Esmeraldas, no Centro de Goiânia. Cena dois: em um fevereiro qualquer, Sandy chega a Pirenópolis rodeada por seguranças. Cena três: Bruna Lombardi e Tony Ramos compartilham histórias e vivências com moradores de São Domingos, na região da Terra Ronca. Os três episódios são de bastidores...