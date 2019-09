Magazine Própria para menores

“O menino quer um burrinhoPara passear.Um burrinho manso,que não corra e nem pule,mas que saiba conversar.” E olha que saber conversar com as crianças, acessar sua rica imaginação, entender-se com um público tão exigente e criativo, não é tarefa fácil. Cecília Meireles, que encantou adultos, também soube se comunicar com rara felicidade com a garotada. A es...