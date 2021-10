Magazine Príncipe William diz que deseja conhecer o Brasil O duque de Cambridge responder perguntas de seguidores no Instagram

O príncipe William, 39, surpreendeu na manhã desta sexta (15) ao responder perguntas de seguidores no Instagram. Em um dos questionamentos, um seguidor o convidou para vir ao Brasil, e o duque de Cambridge afirmou que "adoraria". "Há anos que desejo ir para lá e agora vou me dar uma boa desculpa para ir e ver Dani Alves, membro do conselho que está fazendo um tra...