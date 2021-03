Magazine Príncipe William é eleito homem careca mais sexy do mundo O herdeiro do trono britânico foi eleito o homem careca mais sensual do mundo

O príncipe William, 38, acaba de ganhar um título inusitado e que não está relacionado à realeza. O herdeiro do trono britânico foi eleito o homem careca mais sensual do mundo. De acordo com pesquisa que usou o Google como base, ele foi descrito como "sexy", "atraente" ou "quente" 17,6 milhões de vezes online, citado em blogs, relatórios e páginas encontradas no buscador. De acordo...