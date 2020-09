Magazine Príncipe Harry e Meghan Markle assinam contrato com a Netflix Acordo com o serviço será para produzir programas que irão de atrações infantis a séries roteirizadas, anunciou a plataforma de streaming nesta quarta-feira (2)

O príncipe britânico Harry e sua esposa norte-americana, Meghan, assinaram um acordo de vários anos com a Netflix para produzir programas que irão de atrações infantis a séries roteirizadas, anunciou a plataforma de streaming nesta quarta-feira (2). O casal, que se mudou para o sul do Estado norte-americano da Califórnia com o filho pequeno, Archie, no início deste ...