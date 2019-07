Magazine Príncipe George comemora seis anos e fotos do herdeiro são divulgadas Imagens do sorriso dele foram registradas pela mãe, Kate Middleton

O príncipe George completa seis anos de idade nesta segunda-feira, 22, e o perfil do Palácio de Kensington no Instagram disponibilizou uma série de fotos do garotinho. Filho mais velho de William e Kate Middleton, duque e duquesa de Cambridge, George aparece sorrindo, mostrando as "janelinhas" dos dentes de leite que já perdeu, e vestindo uma camisa da seleção de futebol i...