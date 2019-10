Magazine Prêmio Jabuti 2019 revela seus finalistas e causa discussões Este ano foram feitos novos ajustes no regulamento e o Jabuti, o mais abrangente prêmio do mercado editorial, vai premiar trabalhos em 19 categorias

Foram anunciados nesta quinta-feira, 3, os finalistas do 61.º Prêmio Jabuti - a primeira edição depois que uma mudança drástica no regulamento, feita pelo então curador Armando Bagolin, dividiu a opinião de profissionais do livro e acabou em bate-boca. Este ano foram feitos novos ajustes no regulamento e o Jabuti, o mais abrangente prêmio do mercado editorial, vai premiar t...