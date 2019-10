Magazine Prêmio Jabuti 2019 divulga lista de finalistas, entre eles Fernanda Young e Jô Soares Embora a maioria dos livros que chegaram à final nas categorias tenha sido publicada por grandes editoras, os organizadores festejam uma maior diversidade de editoras participantes

Um dos principais prêmios literários do País, o Jabuti divulgou no início da tarde desta quinta-feira (31) os 5 finalistas de suas 19 categorias - elas são divididas em quatro eixos: Literatura, Ensaios, Livro e Inovação. No início do mês, os organizadores revelaram os 10 finalistas. Entre os selecionados estão Fernanda Young (1970-2019), com&nb...