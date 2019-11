Magazine Prédio da antiga Delegacia Fiscal recebe os ajustes finais para abrigar a nova sede do Iphan Goiás Para a restauração, a equipe do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional fez todo um processo de pesquisa para manter os princípios originais dos anos 1930, adequando acessibilidade

Quem passa pelos portões do antigo prédio da Delegacia Fiscal, em frente à Praça Cívica, nem imagina que ali repousa um paraíso do patrimônio histórico de Goiás. O edifício, que atravessa uma extensa reforma desde 2015, agora recebe os ajustes finais para abrigar a nova sede do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan Goiás). Entre quinta-feir...