Magazine Pré-venda de boneco em tamanho real do Baby Yoda tira site do ar O colecionável custa mais de R$ 1 mil e passou a ser vendido nessa quinta-feira, 30

A Sideshow, empresa que vende objetos colecionáveis de diversas séries e filmes do universo pop, anunciou a pré-venda de um boneco em tamanho real do Baby Yoda, personagem da série The Mandalorian, nesta quinta-feira, 30. Pouco após o anúncio, as redes sociais da empresa receberam relatos de que o site chegou a sair d...