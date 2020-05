Magazine Prática de atividade física é ainda mais fundamental para adolescentes em isolamento social Devido à alteração da rotina escolar, muitos pais acabaram flexibilizando regras e o risco de ficar sedentário em frente a uma tela nunca foi tão grande

Os muitos livros vão diariamente para dentro da mochila. Mas a estudante Roberta Luise Metsavaht Domingos, de 16 anos, desde março não vai para a escola. A mochila virou substituta dos halteres na hora de malhar em casa, onde cumpre à risca as regras do isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus. A jovem, que sempre gostou de praticar atividade física, r...