Um dos setores que mais sentiram o impacto da quarentena na cidade de Goiás, com a consequente não realização da Procissão do Fogaréu, foi o de hotéis e pousadas. Ao lado de festas como o réveillon e o carnaval, a Semana Santa costuma ser responsável pelo aumento da ocupação dos leitos da rede hoteleira. “Estava praticamente com os 16 quartos todos reservados para o feriado. Tivemos de fechar as portas assim que o decreto da quarentena foi publicado”, explica Sarah Magalhães, de 58 anos, proprietária de uma pousada no Centro Histórico.

Com clientes pedindo estorno dos valores da reserva e tendo de bancar o salário de cinco funcionários, a empresária conta que tem vivido dias bem difíceis. “Tenho priorizado o pagamento dos funcionários, alguns hóspedes têm aceitado remarcar as datas, mas o clima de incerteza é grande. Tento pensar positivo. A pousada é o meu sustento e o da minha família”, explica. Sarah espera que o governo de Goiás, assim que passada a pandemia, reforce o investimento em turismo e na divulgação do Estado para atrair turistas e amenizar o estrago. “Tenho convicção de que as pessoas vão estar loucas para viajar assim que a quarentena acabar”, aposta.