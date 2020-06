Magazine Potencializador de problemas

O tempo seco aumenta o risco cardíaco e potencializa doenças respiratórias. Este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, os profissionais de saúde recomendam aumentar as medidas preventivas, que incluem cautela ao praticar atividade física ao ar livre durante os dias com ar seco. “A baixa umidade, além de aumentar a poluição do ar, diminui a camada protetora das m...