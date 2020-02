Magazine Posse de Regina Duarte na Secretaria da Cultura será no dia 4 de março A cerimônia, que será realizada no Salão Nobre do Palácio do Planalto, deverá contar com um público diversificado, que passa por representantes da classe artística, diplomatas e líderes de diversos segmentos religiosos

Trinta e cinco dias depois de aceitar o convite de “casamento” com o governo do presidente Jair Bolsonaro, a atriz Regina Duarte tomará posse na Secretaria Especial da Cultura na próxima quarta-feira, 4, às 11 horas. A cerimônia, que será realizada no Salão Nobre do Palácio do Planalto, deverá contar com um público diversificado, que passa por r...