Magazine Possível mudança na Lei Goyazes é cogitada após reunião entre artistas e poder público O evento colocou em evidência as dificuldades do setor, em especial a falta de continuidade de políticas públicas de incentivo à cultura

Possíveis mudanças em mecanismos de fomento culturais, como a Lei Goyazes, do Estado, emergiram de debate realizado nesta segunda-feira (24) em seminário organizado por produtores culturais no Centro Cultural UFG. O evento reuniu representantes da classe artística e dos setores culturais da Prefeitura de Goiânia e do governo de Goiás e colocou em evidência as difi...