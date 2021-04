Magazine Positividade tóxica invalida sentimentos e nega a realidade de quem não está bem Assim como é importante tentar não perder as esperanças, é preciso também dar vazão aos sentimentos negativos quando aparecem

Manter a calma no meio do caos tem sido um dos principais desafios individuais do último ano. Quando a ansiedade, a sensação de exaustão e os sentimentos negativos se afloram, conselhos como “não se deixe abalar” ou “não pense nisso, veja o lado bom da vida” estão por toda parte, principalmente nas redes sociais. Escapar do negativo e reiterar as “vibrações positivas ape...