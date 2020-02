Magazine Português falado em Goiás é objeto de pesquisa

Essa “língua específica” de Goiás não desperta interesse apenas de quem quer fazer graça. Por meio do projeto de pesquisa Português Contemporâneo Falado em Goiás – Fala Goiana, professores e alunos da Faculdade de Letras da UFG se debruçaram sobre esse aspecto. Desde o ano de 2003, o tema é estudado no âmbito do Grupo de Estudos Funcionalistas (GEF), contemplando questões gramat...