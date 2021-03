Magazine Portentosos casarões

O conjunto de casas, monumentos e prédios da cidade de Goiás foi um dos principais motivos que ajudaram na consolidação do título de Patrimônio Cultural Mundial, sob tutela da Unesco. O complexo arquitetônico conserva mais de 90% de sua arquitetura barroco-colonial original, tornando-se, assim, um mostruário do Brasil do século 18 e um dos patrimônios arquitetônicos e c...